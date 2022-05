Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Vortrag - Joachim-Felix Leonhard referierte über das „Reisen und Rasten an der Bergstraße in früheren Zeiten“ Als Goethe mit der Postkutsche in Zwingenberg Station machte

Auf Einladung des Geschichtsvereins Zwingenberg und des Förderkreises Kunst und Kultur hielt Joachim-Felix Leonhard im „Bunten Löwen“ einen Vortrag über das „Rasten und Reisen an der Bergstraße in früheren Zeiten“. © Thomas Zelinger