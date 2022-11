Adventliche Stadtführungen durch Zwingenberg

Zwingenberg. Der Geschichtsverein Zwingenberg weist auf seine Stadtführungen in der Vorweihnachtszeit hin, die unter der Überschrift „Zwingenberger Advent“ am 24. November, Donnerstag, sowie am 3. Dezember, Samstag, und am 9. Dezember, Freitag, stattfinden. Der Abmarsch erfolgt jeweils um 16 Uhr am Heimatmuseum (Scheuergasse 11).

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Annette Held schreibt für den Geschichtsverein: „Wer kommt bei Ihnen: Der Weihnachtsmann, das Christkind oder der Belznickel? Bei diesen Stadtführungen erfahren Sie Allerlei zum Brauchtum, unter anderem über Adventskalender, Grußkarten oder den Adventskranz.“ red