Bei den Stichworten „Weinfest“ beziehungsweise „Wein im Park“ fällt uns ein: Was ist denn nun mit dem „Zwingenberger Abendmarkt“?

Der könnte in diesem Jahr seinen fünften Geburtstag feiern, denn am 28. Juli 2016 wurde die Idee von Rathauschef Holger Habich erstmals in die Tat umgesetzt. Auf die erfolgreiche Premiere des fröhlichen Beisammenseins im Rathaushof folgte Jahr für Jahr

...