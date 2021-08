Abendmarkt jetzt auf dem Zwingenberger Marktplatz

Zwingenberg. Es wird ihn doch noch geben, den beliebten Zwingenberger Abendmarkt. Vom kommenden Donnerstag, 12. August, bis 21. Oktober soll er im vierzehntägigen Rhythmus wieder stattfinden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Angesichts der Corona-Pandemie, welche sowohl die gesamte Saison 2020, als auch den Start im Frühjahr diesen Jahres vereitelt hatte, wird die beliebte Kombination aus klassischem Wochenmarkt und geselligem Weingenuss aber nicht, wie sonst üblich, im Rathaushof, sondern auf dem Marktplatz stattfinden.

Rathaushof ist zu eng

Die Stadt Zwingenberg will damit gewährleisten, dass die Abstandsregeln eingehalten werden können. Im zwar gemütlichen, dafür aber sehr engen Hof des „Schlösschens“ wäre das kaum möglich gewesen, heißt es in der Pressemitteilung aus dem Rathaus. Hier herrschte in der Vergangenheit anlässlich des Abendmarkts regelmäßig dichtes Gedränge.

„Ebenfalls ein geeigneter Ort“

„Wir sind überzeugt, dass unser schöner Zwingenberger Marktplatz ebenfalls ein geeigneter Ort für den Abendmarkt ist“, zeigt sich Bürgermeister Holger Habich zuversichtlich, dass es gelingen kann, das eine – die Einhaltung der Corona-Regeln – zu tun, ohne das andere – die Veranstaltung des Marktes – zu lassen. Beginn ist jeweils um 17 Uhr.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Neben einem Weinausschank der örtlichen Winzer werden frisches Obst und Gemüse, Käse, Feinkost, Backwaren und Vieles mehr angeboten. red