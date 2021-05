Ab heute werden kistenweise Puzzles verschenkt

Seeheim-Jugenheim. Eigentlich heißt es, Puzzlespiele seien etwas für lange Winterabende. Doch Geduld, Konzentrationsfähigkeit und Gedächtnis können auch zu anderen Jahreszeiten geschult werden und vor allem Spaß machen, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeindeverwaltung Seeheim-Jugenheim. Ab dem heutigen Mittwoch, 5. Mai, stehen kistenweise Puzzles aus einer Spende vor dem Rathauseingang an der Schulstraße 12 in Seeheim und warten auf begeisterte Anhänger. Von Legespielen für Anfänger bis zu Puzzles für Fortgeschrittene mit 5000 Teilen: Puzzlefreunde aller Altersgruppen können hier auf ihre Kosten kommen – das allerdings völlig kostenfrei, so lange der der Vorrat reicht. red

