Ab heute Weinherbst im Stadtpark

Zwingenberg. Nach einem verregneten Sommer und vielen abgesagten Veranstaltungen rund um den Wein will der Weinbauverband Hessische Bergstraße das Jahr nicht tatenlos ausklingen lassen. An diesem Wochenende (16./17. Oktober) findet an zwei Standorten der Bergsträßer Weinherbst statt – im Zwingenberger Stadtpark und in der Kreisstadt Heppenheim.

„Wir möchten den im Corona-Jahr gebeutelten Betrieben eine Plattform bieten, ihre Weine zu präsentieren“, hatte Vorsitzender Otto Guthier betont, der auf möglichst viele Gäste hofft. An beiden Standorten im Norden wie im Süden des Anbaugebiets werden am heutigen Samstag (16.) von 15 bis 22 Uhr und am Sonntag (17.) von 15 bis 20 Uhr Weine der Hessischen Bergstraße ausgeschenkt.

Im Stadtpark des ältesten Bergstraßenstädtchens sind die Betriebe aus Bensheim und Zwingenberg sowie von der Odenwälder Weininsel vertreten: Simon-Bürkle, Jäger, Dingeldey, Rothweiler, Schloss Schönberg, Edling, Mohr und das Weingut der Stadt Bensheim. An jeweils einem großen Stand werden etwa zehn verschiedene Weine verfügbar sein, um die Vielfalt der Region zu repräsentieren. Für die Kulinarik wird der Imbissbetrieb Herrmann aus Lampertheim zuständig sein.

300 bis 400 Besucher erlaubt

Wie schon bei „Wein im Park“ ist am Wochenende auch für Musik gesorgt. Zwischen 18.30 und 21.30 Uhr wird die Band „Stir it up“ spielen. Der Sound soll auch jüngere Besucher anlocken. Für den Sonntag hat sich Weinkönigin Stefanie Kippenhan angekündigt.

Vor Ort gilt ein Abstands- und Hygienekonzept. Die Gastgeber planen mit zirka 300 bis maximal 400 Personen pro Standort. Ein 2G-Limit sei nicht verpflichtend. red