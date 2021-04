Ab Freitag wieder freie Fahrt in Zwingenberg

Zwingenberg. Die Bauarbeiten zur Erneuerung der Bundesstraße 3 in der Ortsdurchfahrt von Zwingenberg werden an diesem Freitag (30.) beendet sein: Um 14 Uhr erfolgt die offizielle Freigabe. In einer Pressemitteilung aus dem Rathaus heißt es: „Damit erzielt die Maßnahme, bei der unter Regie der Stadtverwaltung Fahrbahn, Gehwege und technische Infrastruktur erneuert wurden, eine Punktlandung.“

In der Tat hatte man vor dem Baubeginn im August 2019 eine Bauzeit bis Ende April 2021 prognostiziert. Zwischenzeitlich sah es sogar so aus, als könnte man etwas früher fertig werden: Zu Jahresbeginn hatten die Verantwortlichen gemessen am ursprünglichen Bauzeitenplan einen Vorsprung von fünf bis sechs Wochen errechnet. Und das, obwohl einige Mehrarbeiten aufgrund von „Überraschungen“ im Untergrund erforderlich wurden. Der Austausch von Gasleitungen beispielsweise fiel aufwendiger als zunächst geplant aus. Der strengere Winter mit Schneefall und Bodenfrost jedoch machte den Vorsprung zunichte. „Stattdessen gelingt nun aber immerhin ein pünktlicher Abschluss.“ Am letzten Bauabschnitt – der Schlussetappe zwischen Bahnhofstraße und Alsbacher Straße – wurde in den vergangenen Tagen „noch fleißig gewerkelt“.

Am Freitag, 14 Uhr, werden die Stadt Zwingenberg und Hessen Mobil den Verkehr auf der B 3 dann wieder durchgehend freigeben. Ab Samstag, 1. Mai, wird dann auch die Buslinie 669 auf der B 3 von und nach Alsbach und Heppenheim wieder wie gewohnt verkehren. Sämtliche Umleitungsbeschilderungen zu dieser Baustelle werden dann zurückgenommen.

Angesichts der Pandemielage wird die Freigabe am Freitag kein rauschendes Fest werden, wie es dem Anlass durchaus angemessen wäre. Nach wie vor hofft man jedoch, die in einer Video-Schalte im Januar von Stadtverwaltung, Planern und Gewerbetreibenden erörterte Idee einer Gewerbeschau auf der B 3 (wir haben berichtet) verwirklichen zu können. An einem Samstag im Juni sollen sich dann möglichst alle B 3-Anrainer-Unternehmen auf dem neuen Asphalt präsentieren: Von Michael Kolibius mit seinem Geschäft „Lichtblick“ im Süden bis hin zur Änderungsschneiderei Ceylan im Norden, wo die letzte Etappe der B 3-Erneuerung auch endet. Die fast einen Kilometer lange, runderneuerte Strecke soll dann zu einer Art „Laufsteg“ für die Geschäftsleute werden.

Die B 3 müsste aus diesem Anlass erneut einen Tag lang gesperrt, Umleitungen müssten ausgewiesen werden. red