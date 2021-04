Ab Freitag gibt’s nur noch eine Notbetreuung in den Kitas

Zwingenberg. Bürgermeister Holger Habich hofft „auf einen raschen Fortschritt der Schutzimpfungen und damit auf eine baldige Rückkehr zur Normalität“ – einstweilen bereitet man sich aber auch in Zwingenberg und Rodau darauf vor, dass voraussichtlich ab Freitag die Kinderbetreuungseinrichtungen wegen der sich verschärfenden Pandemielage geschlossen werden müssen.

Denn die von Bundestag und Bundesrat beschlossenen Änderungen des Infektionsschutzgesetzes („Bundesnotbremse“) haben auch Auswirkungen auf die Kinderbetreuung. Überschreitet die sogenannte Sieben-Tages-Inzidenz in einem Landkreis an drei aufeinander folgenden Tagen den Schwellenwert von 165, so ist ab dem übernächsten Tag die Regelbetreuung in den Kindertagesstätten und Kinderhorten untersagt.

Dann findet nur noch eine Notbetreuung statt. In einem Schreiben der Stadt an die Erziehenden wird festgestellt:

„Der Kreis Bergstraße hat heute (26. April, Montag) einen Inzidenzwert laut Robert-Koch-Institut von 179,5. Es ist daher in Kürze damit zu rechnen, dass die Regelung hier Anwendung findet, voraussichtlich ab Freitag.“

Das Land Hessen hat Vorgaben dazu gemacht, in welchen Fällen die Notbetreuung in Anspruch genommen werden darf, nämlich dann, wenn eine dringende Betreuungsnotwendigkeit besteht. Dies ist der Fall, wenn

eine Betreuung auf andere Weise nicht sichergestellt werden kann, insbesondere aufgrund nachgewiesener Berufstätigkeit bzw. Studiums beider sorgeberechtigter Elternteile oder des alleinerziehenden Elternteils oder

eine Betreuung zur Sicherung des Kindeswohls vom Jugendamt angeordnet wurde oder

ein Anspruch auf sonderpädagogische Förderung besteht, die eine besondere Betreuung erfordert oder

ohne Betreuung im Einzelfall für Eltern und Kinder eine besondere Härte entstünde, die sich durch außergewöhnliche und schwerwiegende Umstände abhebt.

Außerdem erhalten „Integrationskinder“ Zugang zur Notbetreuung.

In dem Schreiben aus dem Rathaus an die Eltern heißt es: „Ab Geltung der ,Bundesnotbremse’ für KiTas ist die Aussetzung der Betreuung die Regel und die Notbetreuung die Ausnahme. Das heißt, dass die Kinder dann in aller Regel daheim bleiben und nur dann betreut werden sollen, wenn es wirklich nicht anders geht.“ Abschließend heißt es: „Wir gehen davon aus, dass die Stadtverordnetenversammlung einem vom Magistrat vorgeschlagenen Verzicht auf die Betreuungsgebühren für alle daheim betreuten Kinder zustimmen wird.“ red