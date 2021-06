94 Bienen und Schmetterlinge „flatterten“ am Bienenlehrpfad

Zwingenberg. „Schickt uns euer schönstes Bild zum Thema ,Bienen und Schmetterlinge’, gemalt auf Papier in DIN A4“, so lautete vor einigen Wochen der Aufruf des Zwingenberger Hobbyimkers Hendrik Steinack an Kinder aus Zwingenberg und Alsbach (wir haben berichtet). Jetzt wurden die Bilder, wie angekündigt, im Rahmen einer großen Openair-Kunstausstellung auf der großen Blühfläche des Steinack’schen Bienenlehrpfads oberhalb der Weinberge zwischen Zwingenberg und Alsbach präsentiert und alle teilnehmenden Kinder durften sich die versprochene „kleine Überraschung“ abholen. Insgesamt hingen 94 Bilder an den Wäscheleinen, mit denen das Areal zu einer Galerie gemacht wurde. 35 Kinder waren über den Nachmittag verteilt vor Ort und holten sich ihre Überraschung - ein kleines Glas Honig - ab.

AdUnit urban-intext1

Darüber hinaus waren auch wieder drei Gruppen zu Führungen auf dem Bienenlehrpfad zu Gast. Die letzten Führungen fanden jetzt am Wochenende statt. / red