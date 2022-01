550 Hühner, Enten, Gänse und Tauben in der Zwingenberger Melibokushalle

Zwingenberg. Der Kreisverband der Rassegeflügelzüchter Bergstraße e.V. veranstaltet am 8. Januar, Samstag, in Zwingenberg seine Kreisverbandsschau für Senioren- und Jugend-Züchter. Wie es in einer Pressemitteilung heißt, werden in der Melibokushalle zirka 550 Hühner, Zwerghühner, Enten, Gänse und Tauben sowie Ziergeflügel präsentiert.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Rassegeflügelausstellung ist im Zeitraum von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Es gilt die 2 G-Plus-Regel, Besucher müssen nachweislich gegen Corona geimpft oder von Covid-19 genesen sein und überdies einen tagesaktuellen „Bürgertest“ vorlegen.

Im Kreisverband der Rassegeflügelzüchter Bergstraße sind 24 Rassegeflügel- und Kleintierzuchtvereine aus dem vom Ried, von der Bergstraße und aus dem vorderen Odenwald zusammengefasst. Zirka 300 Aktive – vom Jugendlichen bis zum Seniorenzüchter – beschäftigen sich hier mit dem Hobby der Rassegeflügelzucht. Im Rahmen der Ausstellung am 8. Januar werden fachkundige und qualifizierte Preisrichter die Tiere nach dem jeweiligen Standard bewerten und Noten sowie Preise vergeben.

Für Laien und Fachleute

Die Veranstalter schreiben: „Für die Züchter selbst ist die Schau eine Bestätigung für eine erfolgreiche Zucht. Es ist immer wieder spannend, die Ergebnisse in Bezug auf Vitalität, Leistung und Schönheit alljährlich neu zu beurteilen. So werden teilweise Rassen mit über hundertjähriger Tradition neben aktuellen Neuzüchtungen präsentiert. Für den Fachmann als auch den interessierten Laien gibt es da immer wieder Neues zu sehen.“

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Im Foyer der Melibokushalle lädt die „Geflügelgastronomie“ zum Verweilen ein. Interessierten Gästen wie auch Züchtern bietet sich hier die Gelegenheit zum „Fachsimpeln“ oder für einem Gedankenaustausch unter Zuchtfreunden und Gleichgesinnten.

Neben Kaffee und Kuchen gibt’s Kleinigkeiten gegen den Hunger und alkoholfreie und alkoholhaltige Getränke gegen den Durst. red