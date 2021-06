50 000 Euro Schaden nach Dachstuhlbrand

Seeheim-Jugenheim. 60 Feuerwehrleute aus Seeheim und Jugenheim sowie Kräfte des DRK rückten am Dienstagnachmittag mit 14 Einsatzfahrzeugen aus, um in Jugenheim einen Dachstuhlbrand in einem ehemaligen Seniorenheim zu löschen. Über die Brandursache konnte bislang noch keine Aussage gemacht werden, hierzu hat die Kriminalpolizei in Darmstadt die Ermittlungen aufgenommen – fest jetzt nur:

Das unbewohnte Haus an der Hauptstraße wird zurzeit renoviert, dort entstehen private Wohnungen. Ob Arbeiten im Bereich des Daches das Feuer entfacht haben, das müssen die weiteren Ermittlungen zeigen, heißt es in der Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Südhessen mit Sitz in Darmstadt.

Für die Löscharbeiten waren die Hauptstraße in Höhe der Einsatzstelle sowie die Durchfahrt auf die Kreisstraße 144 in Richtung Stettbach mehrere Stunden lang gesperrt.

Die Schadenshöhe wird derzeit auf 50 000 Euro geschätzt. Personen kamen nicht zu Schaden. ots

