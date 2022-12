35-Jährigen in Seeheim-Jugenheim ins Gesicht getreten

Seeheim-Jugenheim. Am Samstagabend (10.) ist es auf einem Parkplatz "Am Grundweg" in Seeheim-Jugenheim zu Streitigkeiten zwischen drei Männern gekommen, woraufhin ein 35-Jähriger verletzt wurde.

Nach derzeitigem Kenntnistand traf der 35 Jahre alte Mann gegen 20.15 Uhr auf zwei bislang unbekannte junge Männer, woraufhin es zu einer verbalen Auseinandersetzung kam, wie die Polizei berichtet.

Im Zuge des Streits soll einer des unbekannten Duos den 35-Jährigen angegriffen und ihm mit einem Tritt im Gesicht verletzt haben. Der Angegriffene begab sich zur Versorgung seiner Verletzungen im Anschluss in ein Krankenhaus. Das kriminelle Duo flüchtete daraufhin. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos.

Der Angreifer des Duos soll zwischen 20 und 30 Jahre alt gewesen sein. Seine Größe wurde auf circa 1,70 Meter geschätzt. Er trug schwarze Kleidung und soll einen Dreitagebart gehabt haben.

In diesem Zusammenhang ermittelt das Kommissariat 42 bei der Polizei in Pfungstadt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und sucht nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Die Ermittler sind unter der Rufnummer 06157/9509-0 zu erreichen.