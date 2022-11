27 Mädchen und Jungen aus den Katholischen Kirchengemeinden Mariae Himmelfahrt Zwingenberg und St. Bartholomäus Fehlheim bereiten sich gegenwärtig gemeinsam mit ihren Eltern auf das Fest der Erstkommunion vor, das im Jahr 2023 nicht am traditionellen „Weißen Sonntag“, also am Sonntag nach Ostern, sondern erst im Juni stattfindet: In Fehlheim wird die Erstkommunion am 3. Juni, Samstag,

...