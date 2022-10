Eine 27 Jahre alte Frau aus Bickenbach ist am Samstagnachmittag (29.10.) in der Nähe eines Feldes im Bereich der Pfungstädter Straße in Bickenbach sexuell belästigt worden, heißt es in einer Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Südhessen. Nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittler soll der noch unbekannte Täter gegen 16 Uhr an die junge Frau herangetreten und ihr unvermittelt an den Po

...