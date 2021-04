17 Kandidaten bewerben sich um zwölf Mandate im Kirchenvorstand

Zwingenberg. Das Jahr 2021 ist das Jahr der Wahlen: Die Zwingenberger und Rodauer haben am 14. März über die Zusammensetzung der Stadtverordnetenversammlung, die Rodauer außerdem noch über die des Ortsbeirats entschieden. Darüber hinaus wurden auch ein neuer Kreistag und der Landrat gewählt. Auf dem Wahl-Kalender steht überdies am 26. September die Bundestagswahl. Doch nicht nur (kommunal-)politische Gremien werden neu gewählt, sondern auch kirchliche:

Nachdem die Katholiken des Bistums Mainz bereits im November 2019 über die Zusammensetzung ihrer Pfarrgemeinderäte entschieden haben, wählen nun die Mitglieder der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) ihre Kirchenvorstände neu. Der Termin wurde von der Kirchenleitung auf den 13. Juni festgelegt – dann sind auch die rund 2400 Evangelischen aus Zwingenberg zur Wahl aufgerufen.

In diesen Tagen nun flattern die dafür erforderlichen Wahlbenachrichtigungskarten in die Briefkästen der örtlichen Protestanten, wahlberechtigt sind alle Mitglieder der Evangelischen Kirchengemeinde Zwingenberg ab dem 14. Lebensjahr. Die Gemeinde bietet dieses Mal drei Wahlmöglichkeiten an, informiert Claudia Willbrand, Vorsitzende des Kirchenvorstands: Briefwahl, Online-Wahl (bereits ab Montag, 3. Mai, 9 Uhr) und im Wahllokal.

Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, der sollte sich zeitnah im Gemeindebüro (Telefon: 75844) melden. In solchen Fällen wird das Wählerverzeichnis berichtigt und die werden Wahlunterlagen zugestellt. Außerdem können alle Gemeindemitglieder bis zum 31. Mai im Gemeindebüro darüber Auskunft erhalten, mit welchen Angaben sie im Wählerverzeichnis vermerkt sind. Unvollständige oder fehlerhafte Daten werden dann berichtigt. Auch neu Zugezogene, deren Daten noch nicht vorliegen, können wählen. Sie müssen nur den Nachweis erbringen, dass sie zur Kirchengemeinde gehören, etwa durch eine Kopie des amtlichen Meldeformulars. Sie können die Teilnahme an der Wahl selbst noch am Wahltag im Wahllokal beantragen.

Auf dem Stimmzettel im DIN A3-Format stehen 17 Personen, die für die zwölf zu vergebenden Sitze im Kirchenvorstand kandidieren. Die Wähler können bis zu zwölf Stimmen vergeben. Als Kandidaten treten an: Simone Abel (46, Betriebswirtin), Philipp Becker (61, Diplom-Ingenieur Elektrotechnik), Sophie Breitenfeld (39, Apothekerin), Beatrix Irene Domsel (63, Beamtin i.R.), Timothy Glaz (61, Leitender Angestellter), Alexandra Hechler (20, Schülerin), Dr. Sabrina Kästner (44, Realschullehrerin), Bodo Keil (52, Diplom-Verwaltungswirt), Marcel Keim (34, Berufskrankheiten-Manager), Dr. Friedemann Kiethe (43, Rechtsanwalt), Harald Lehrian (61, Elektromeister), Birgit Müllemann-Schmidt (62, Sozialpädagogin), Nina Ney (43, Krankenschwester), Daniel Unruh (40, Finance Director), David Weinknecht (49, Selbstständig), Claudia Willbrand (61, Beamtin i.R) sowie Elke Zirrgiebel (56, Diplom-Informatikerin).

Wer mehr über die Kandidatinnen und Kandidaten erfahren möchte, der kann ihre kurzen Steckbriefe auf der neuen Webseite der Kirchengemeinde lesen. Weitere Erläuterungen zum Prozedere der Briefwahl sowie der Onlinewahl sind der Wahlbenachrichtigung zu entnehmen, überdies wird im nächsten Gemeindebrief und ebenfalls auf der Webseite darüber informiert.

Wer am Wahltag, dem 13. Juni, Sonntag, ganz traditionell wählen gehen möchte, der kann das im Evangelischen Gemeindehaus (Darmstädter Straße 22) von 11 bis 18 Uhr unter Vorlage seiner Wahlbenachrichtigung tun. mik

Info: www.evangelische-kirchengemeinde-zwingenberg.de