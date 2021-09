„Kerb light“ hieß es gestern erstmals in Lorsch – und zum Auftakt der Ersatzveranstaltung für die Kerb wurde am Samstagabend „Stadt-Flair“ geboten. Wie fanden es die Besucher? Die Meinungen fallen naturgemäß unterschiedlich aus. „Es ist schon ein bisschen deprimierend“, sagte ein Lorscher, der die Kerb von früher kennt, also der Zeit vor der Corona-Krise und deshalb mit einem üppigen Programm.

...