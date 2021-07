Lorsch. Das Lorscher Fundbüro versteigert am Freitag, 6. August, ab 14 Uhr Fundsachen. Jeder Interessierte kann mitbieten, wenn die nicht abgeholten Gegenstände im ehemaligen Feuerwehrgerätehaus (Zugang über die Stiftstraße) Interessierten angeboten werden. Die Fundsachen können bereits eine halbe Stunde vor Beginn der Versteigerung in Augenschein genommen werden. Bei der Versteigerung erhält danach der jeweils Meistbietende den Zuschlag, bezahlt werden muss in bar.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1