Die FDP-Fraktion unter Vorsitz von Friedel Drayß hat eine Anfrage zu Radschnellwegen an den Lorscher Magistrat mit Bürgermeister Christian Schönung an der Spitze gerichtet. Innerhalb der Stadt Lorsch sei zuletzt fraktionsübergreifend „sehr viel für den Radverkehr getan“ worden, um die „notwendige Mobilitätswende voranzubringen“, heißt es in dem Schreiben. Nun müssten die lokalen Radwege aber

...