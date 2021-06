Ziel ist ein Sprung über die magische Grenze

Lorsch. Clemens Knatz könnte die meisten seiner Mitmenschen einfach überspringen – mit ein bisschen Anlauf und einmal kräftig Abheben. Denn der junge Lorscher ist ein sehr erfolgreicher Leichtathlet und Hessenmeister im Hochsprung. 1,91 Meter hat Knatz im vorigen Jahr geschafft. Mit dem gewaltigen Sprung über die Latte sicherte sich der 18-Jährige Gold in der Klasse U20 beim Wettkampf in Gelnhausen.

Der Konkurrenz davongeflogen

Diese Rekordhöhe, die ihm den Titel bescherte, sprang der Lorscher erstmals bei einer Hessenmeisterschaft. Die Bestleistung mit dem Riesensatz war dennoch alles andere als Zufall. Auch bei seiner Abiturprüfung schließlich gelang Clemens Knatz bereits ein Sprung über 1,91 Meter Höhe. Er flog damit der Konkurrenz weit davon in einen Bereich über die Schulnotenbewertung hinaus, zu einer Note eins mit mehreren Sternchen gewissermaßen. Die höchste Punktzahl beim Abi jedenfalls gibt es schon mit 20 Zentimetern weniger.

Sich selbst könnte er noch nicht überspringen. Clemens Knatz ist 1,92 Meter groß. Er trainiert aber längst dafür, die Latte bald noch höher legen zu können. Sein Ziel ist es, irgendwann die zwei Meter zu packen. Diese „magische Grenze“ wolle er „unbedingt schaffen“, sagt der ambitionierte Sportler, der für den Leichtathletikclub Olympia (LCO) Lorsch startet.

„Da geht noch was“, ist der junge Mann jedenfalls sicher, der hofft, sich schon in diesem Jahr verbessern zu können. Im Stadion ist Clemens Knatz mehrmals in der Woche zu finden. Von Kindesbeinen an ist er LCO-Mitglied, zudem stammt er aus einer sportlich erfolgreichen Familie. Sein jüngerer Bruder Julius zum Beispiel ist gleichfalls ein ausgezeichneter Leichtathlet. Die Begeisterung für hohe Sprünge und das besondere Können in dieser Disziplin teilen die beiden. Julius Knatz war ebenfalls schon Hessenmeister. Die Wahl zum „Sportler des Jahres“ – für die Clemens Knatz nun nominiert ist – hat sein Bruder vor zwei Jahren bereits gewonnen.

Kabbeleien darum, wer besser ist, gibt es deswegen nicht. Clemens Knatz verweist unter anderem auf den Altersunterschied von zwei Jahren zwischen den Brüdern. Sein Jahrgang sei „extrem stark“, weiß er. Nebenbei: Einen Titel bei der Sportlerwahl hat der Älteste ebenfalls bereits errungen. Im vorigen Jahr wurde Clemens Knatz gemeinsam mit drei Leichtathleten als Staffelteam zur „Mannschaft des Jahres“ gewählt. Hochsprung aber bleibe seine favorisierte Sportart, sagt er.

Corona hat natürlich auch den Leichtathleten sehr zugesetzt. Wettkämpfe fielen aus, das übliche Training durfte nicht stattfinden, das Stadion war lange gesperrt. Clemens Knatz hat aber das Glück, einen „sehr guten Trainer“ an seiner Seite zu haben.

Kreative Trainingseinheiten

Er lobt die Betreuung durch Markus Hascher, der schon zahlreiche Athleten zu Siegen geführt hat und auch selbst ein erfolgreicher Mehrkämpfer ist. „Man muss kreativ sein“, sagt Knatz, dem es mit Hilfe von Hascher und privat erstellter Trainingspläne und Läufen auf Feldwegen gelang, den Lockdown auf dem Sportplatz zu kompensieren.

Dank an den Großvater

Während viele Mitbewerber andernorts derzeit deshalb noch unter ihren Leistungen blieben, habe er trotz der eingeschränkten Trainingsmöglichkeiten „sehr gut abgeliefert“, freut sich Knatz.

Den „Support“ durch seine Familie vergisst er dabei nicht. Vor allem Großvater Hans-Peter Fassoth unterstütze alle seine Enkel, sei bei Wettkämpfen immer dabei, notiere Daten, Beobachtungen und gebe als großer Fan auch gerne Tipps, berichtet Clemens Knatz.

Wenn er weder daheim noch auf dem Sportplatz ist, dann ist Clemens Knatz momentan vor allem im Kindergarten. In der neuen Lorscher Kita in der Dieterswiese absolviert der 18-Jährige, der am AKG Abi gemacht hat, ein Freiwilliges Soziales Jahr. „Macht Spaß“ und sei „cool“, sagt er über seine Arbeit dort.

Nach der Kita geht es an die Uni

Im Anschluss daran will er studieren, wahrscheinlich Ingenieurwissenschaften. Und dabei natürlich den Sport nicht aus den Augen verlieren. Schließlich soll es möglichst bald noch klappen mit dem Traumziel von zwei Metern.

Hochspringer haben für ihre Bestleistungen nicht ewig Zeit. Nicht so viel wie Athleten manch anderer Disziplinen jedenfalls. Die Sportart belaste die Gelenke, erinnert Clemens Knatz. Irgendwann machten sie dann bei Rekordflügen einfach nicht mehr mit.