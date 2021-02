Lorsch. „Dieser Kommunalwahlkampf läuft völlig anders als alle Wahlkämpfe zuvor“, heißt es von der Lorscher SPD mit Blick auf die wegen Corona abgesagten Wahlkampfveranstaltungen, Podiumsdiskussionen und Infostände am Marktplatz und die fehlende Möglichkeit zum persönlichen Gespräch vor dem Wahltag am 14. März. Wie viele andere Parteien hat deshalb auch die Lorscher SPD ihren digitalen Auftritt erweitert und informiert Wähler über die Facebook Video-Reihe „Ein Thema in 60 Sekunden“ Wähler über ihre Standpunkte. Weil man bei der SPD aber auch weiß, dass analoge Angebote unverzichtbar sind, wird auch wieder die SPD-Zeitung „Lorsch aktuell“ in alle Haushalte verteilt.

Von Jugendtreff bis Klimaschutz

AdUnit urban-intext1

Artikel zu den Themen Gewerbegebiet, Jugendzentrum, bezahlbare Wohnungen, Klimaschutz, Ausländerbeirat sind darin zu lesen, zudem stellen sich die Kandidaten für die Stadtverordnetenversammlung und den Kreistag vor. Auch ein Bericht vom SPD-Landratskandidaten Karsten Krug über seine Schwerpunkte ist darin zu finden.

Sollte jemand „Lorsch aktuell“ in seinem Briefkasten vermissen, es aber gerne lesen wollen, kann er sich entweder per Telefon unter Rufnummer 06251/56686 oder per E-Mail auch ein Exemplar bestellen. Die vergangenen Ausgaben sind auch als Download unter www.spd-lorsch.de verfügbar, so die SPD. red