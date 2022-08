Ab kommender Woche sind auch für die Lorscher Grundschüler die Sommerferien vorüber. In der Wingertsbergschule beginnt das neue Schuljahr für die Mädchen und Jungen in den Klassen der Jahrgangsstufen 2, 3 und 4 am Montag, 5. September, wahlweise um 8 Uhr mit Gottesdiensten in der Evangelischen und in der Katholischen Kirche oder um 8.40 Uhr direkt in der Schule. Von 8.40 bis 11.25 Uhr ist

