Lorsch. Für die neue Liste mit vorbildlichen Bauten in Hessen wurden Projekte ausgewählt, die Beiträge zur Nachhaltigkeit und Innovationskraft von Architektur zeigen. 21 von 124 Bauprojekten haben es in die engere Auswahl für die Auszeichnung „Vorbildliche Bauten in Hessen 2020“ geschafft – darunter die Zehntscheune Lorsch. Unter der Bauherrschaft der Schlösserverwaltung hat das Architektenbüro Sichau und Walter aus Fulda das historische Gebäude, errichtet in den 1590er Jahren, umgestaltet.

Die international besetzte Fachjury diskutierte die eingereichten Projekte. Im zweiten Schritt werden sie vor Ort in Augenschein genommen. Der Wettbewerbspreis prämiert gelungene Beispiele des nachhaltigen Bauens. Das soll Lebensqualität auch für künftige Generationen erhalten. Das Auszeichnungsverfahren soll einer breiten Öffentlichkeit zeigen, dass höchste Ansprüche an die Qualität der Gestaltung realisiert werden können.

Der Preis wird alle drei Jahre vom Land Hessen und der Architekten- und Stadtplanerkammer ausgelobt. Die Auszeichnung zählt zu den traditionsreichsten Architekturpreisen in Deutschland. red