Zahl der Schul-Container in Lorsch wird verdoppelt

Lorsch. Die Kinder freuen sich. Es ist endlich wieder Schule. Seit gestern läuft es am Wingertsberg fast schon wie vor der Pandemie. Am Unterricht in ihren Klassen dürfen jedenfalls wieder alle Schüler teilnehmen – in Präsenz und gleichzeitig. Sogar Sportstunden sind wieder möglich. Ganz genau wie vorher läuft es nach dem Ende des Wechselunterrichts natürlich dennoch nicht. Der jetzige sogenannte eingeschränkte Regelbetrieb sieht zum Beispiel feste Lerngruppen vor, die Arbeitsgruppen müssen noch pausieren. Auch Masken und Tests gehören weiter zum Alltag.

Sieben erste Klassen

Die Schulgemeinde hat viel Disziplin, Flexibilität und Durchhaltevermögen in der Corona-Krise bewiesen, die sie bislang allem Anschein nach gut bewältigt hat. Es habe keinen Fall bei seinen Kindern gegeben, berichtet Schulleiter Hans Neumann. Ähnliche Fähigkeiten werden auch in Zukunft nützlich sein. Denn Corona ist nicht die einzige Herausforderung.

Die bislang schon größte Grundschule im Kreis Bergstraße wächst weiter. Im August wird die stolze Zahl von 165 Erstklässlern eingeschult werden. Erstmals wird die Wingertsbergschule, die bereits in allen vier Jahrgängen jeweils sechs Klassen umfasst, dann sogar sieben erste Klassen bilden. 560 junge Lorscher, so viel wie nie, sind dann dort in insgesamt 25 Klassen zu unterrichten.

Am Wingertsberg werden alle dann noch ein bisschen mehr zusammenrücken müssen. Jeder weiß inzwischen immerhin, dass die Raumnot sich nicht immer weiter verschärfen soll, sondern eine deutliche Verkleinerung der Schülerzahl kommen wird. Der Bau einer zweiten Grundschule in Lorsch ist längst beschlossene Sache. Bis diese den Betrieb aufnehmen kann, ist aber noch einiges an Geduld nötig. Bislang ist noch nicht einmal der Termin für den ersten Spatenstich bekanntgegeben worden.

Wird die Bühne zum Klassensaal?

Zunächst entsteht eine Baustelle direkt an der bislang einzigen Lorscher Grundschule. In Kürze rollen die Bagger an. Ihr Ziel sind die Unterrichtscontainer im Pausenhof. Diese sollen abgebaut werden. Das bedeutet für die Zweitklässler, die diese mobilen Räume nutzten: Sie müssen für eine kurze Zeit umziehen.

Der Platzmangel am Wingertsberg macht eine Auslagerung in ungewöhnliche Räume erforderlich. Eine der beiden betroffenen Klassen wird vor den Sommerferien in den Multifunktionsraum ziehen, für eine andere wird möglicherweise die Bühne der Nibelungenhalle zum Klassensaal umfunktioniert. Angedacht ist als Alternative auch eine Verlegung ins nahe Martin-Luther-Haus. So nah wie möglich am Schulhaus soll der übergangsweise genutzte Raum sein. Etwa drei Wochen dürfte der befristete Aufenthalt dort andauern.

Es ist nicht so, dass die Unterrichtscontainer, die 2018 im Pausenhof aufgestellt wurden, nicht mehr gebraucht würden. Im Gegenteil wird noch mehr Containerfläche benötigt. Die beiden jetzigen mobilen Klassensaal-Modelle, die in Lorsch stehen, können allerdings nicht aufgestockt werden. Deshalb sollen sie nun weg. Zum neuen Schuljahresanfang soll es dann doppelt so viel Containerfläche geben. Weil in die Höhe gebaut wird, soll die bisherige Pausenhof-Fläche für die Grundschüler aber nicht weiter schrumpfen, sondern bleibt erhalten, sagt Schulleiter Hans Neumann.

Freude auf die Neugestaltung

Selbstverständlich sind die Unterrichtscontainer nicht als Dauerlösung vorgesehen. Sie werden spätestens dann verschwunden sein, wenn die Wingertsbergschule, wie geplant, auf einen vierzügigen Betrieb verkleinert ist. Die gesamte Schule soll bekanntlich umfassend nach Kriterien der pädagogischen Architektur umgebaut werden. Das moderne „Raumfunktionsbuch“ dafür wurde zusammen mit den Lehrer bereits im vorigen Jahr geschrieben – und auch viele Pädagogen freuen sich schon sehr, weiß die stellvertretende Schulleiterin Jutta Rothfritz. Es sei schon vieles angelaufen.

Derzeit aber sind es noch vielfach die Auswirkungen von Corona, die den Alltag der Schulgemeinde bestimmen – und den Alltag derjenigen, die bald dazugehören werden. Nicht wenige Familien, die ein Kind haben, das in wenigen Wochen eingeschult wird, sind gerade sehr enttäuscht darüber, dass zum Beispiel der übliche Kennenlerntag wegfällt.

Es gab viele Nachfragen dazu, berichten Neumann und Rothfritz. Ein entsprechendes Angebot hatte Bettina Klinke, stellvertretende Konrektorin, auch in diesem Jahr für alle künftigen Erstklässler organisiert. Die Sechsjährigen freuen sich schließlich immer sehr auf dieses Datum, wenn sie – vor dem Tag der Einschulung – erstmals schon wie richtige Schulkinder im Klassensaal sitzen dürfen, von Lehrern Unterricht erhalten und die Schule fast für sich haben, weil die älteren Kinder frei haben. Die „Durchmischung“ vieler Kita-Kinder an einem solchen Schnuppertag ist wegen Corona aber noch ein Problem.

Lob für die Schülerbetreuung

Offen ist derzeit auch noch, wie die Einschulungsfeier diesmal gestaltet werden kann und wie die Verabschiedung für die vierten Klassen läuft.

Hervorragend habe auf jeden Fall die Schülerbetreuung in den vergangenen Monaten geholfen, loben Neumann und Rothfritz das große Engagement der Vereinsaktiven. Ohne die Schülerbetreuung wäre der aufwändige Wechselunterricht nicht zu schaffen gewesen. Mehr als 200 Kinder betreut der Verein in acht Gruppen – die Nachfrage bei Eltern ist, wohl auch wegen der Belastungen durch Corona, inzwischen aber deutlich höher als das Platzangebot. Rund 40 Familien kamen deshalb diesmal nicht zum Zug.