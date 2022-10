Lorsch. Zwischen Mittwochabend, 12. Oktober, 18 Uhr und Donnerstagmorgen, 13. Oktober, 8 Uhr, kam es in der Friedensstraße in Lorsch zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrer streifte nach Angaben der Polizei im Vorbeifahren einen abgestellten Wohnwagen. Der Fahrer entfernte sich nach dem Unfall unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem beschädigten Fahrzeug handelt es sich um einen weißen Wohnanhänger. Der entstandene Schaden kann in etwa auf 400 Euro geschätzt werden. red

