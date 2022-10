Wohnmobile, Friedhöfe und E-Fahrzeuge auf der Tagesordnung in Lorsch

Lorsch. Zur Stadtverordnetenversammlung sind Gremiumsmitglieder und Zuhörer am Dienstag (25.) eingeladen. Stadtverordnetenvorsteherin Christiane Ludwig-Paul wird die Sitzung um 20 Uhr in der Nibelungenhalle eröffnen. Auf der Tagesordnung steht unter anderem der Lorscher Wohnmobilstellplatz und seine mögliche Erweiterung.

Zu Beginn der Sitzung aber wird zunächst die Friedhofsordnung aufgerufen. Das Regelwerk wurde um die Bestattungsformen für Urnen-Baumgrabstätten und anonyme Urnenbestattungen erweitert, die Aufnahme in die Friedhofsordnung hatte der Finanzausschuss in seiner jüngsten Sitzung empfohlen. In der Stadtverordnetenversammlung steht nun die abschließende Entscheidung über die befürwortete Neufassung an.

Beschließen werden die Gremiumsmitglieder auch über das Programm „ Lorsch fährt E“, das gleichfalls in der jüngsten Finanzausschuss-Sitzung beraten wurde. Es sieht Zuschüsse für Lorscher Privatleute, Vereine sowie auch Gewerbetreibende beim Kauf von E-Zweirädern vor. Die zunächst ebenfalls vorgesehene Bezuschussung für ein E-Auto wird es zwar nicht geben, nachdem die CDU-Fraktion erfolgreich einen entsprechenden Antrag eingebracht hatte, den Autokauf nicht zu fördern. Auch die geplante Extra-Förderung für Einkäufe bei Lorscher Händlern ist vom Tisch, weil sie mit einer Bevorteilung lokaler Unternehmen gegen gesetzliche Bestimmungen verstoßen würde.

Wer sich ein E-Bike, ein E-Lastenrad oder ein E-Kleinkraftrad anschaffen will, kann aber einen Zuschuss beantragen. Gefördert werden der Kauf von Neufahrzeugen sowie Leasingfahrzeuge mit einer Vertragsdauer von mindestens 36 Monaten. Stimmt die Stadtverordnetenversammlung heute dem Förderprogramm „Lorsch fährt E“ zu, dann soll es für ein E-Bike 300 Euro, für ein E-Lastenrad 400 Euro und für E-Zweiräder der Fahrzeugklassen L1e und L3e 500 Euro geben. Eine Antragstellung soll dann ab Januar 2023 möglich sein.

Die neue Förderrichtlinie soll lokale CO2-Emissionen senken und Lorsch klimafreundlicher machen. Segways, Pedelecs und Elektroscooter sowie Quads sollen von der Förderung aber ausgeschlossen sein.

Aufnahme ins Klima-Bündnis

Auch das Thema Klima-Bündnis wird aufgerufen. Im Frühjahr hatten die Stadtverordneten auf Antrag von CDU und Grünen beschlossen, dass die Stadt Lorsch diesem europaweiten Städte-Netzwerk beitreten soll, das sich der Förderung des Umweltschutzes und der Bekämpfung des Klimawandels verschrieben hat. In der Sitzung heute wird informiert, dass Lorsch ins Bündnis aufgenommen wurde.

Einen gemeinsamen Antrag bringen CDU und Grüne bei der Sitzung zur „Infrastruktur für den Tagestourismus und die Ankunftssituation“ an der Welterbestätte ein. Dabei geht es um die Erweiterung des Wohnmobilstellplatzes und das Anlegen eines Parkplatzes für Busse und Pkw. Seit 2014 gibt es 16 Stellplätze an der Odenwaldallee, der gebührenpflichtige Wohnmobil-Parkplatz ist gut frequentiert, auch in der vorigen Woche war die Hälfte der Plätze belegt. Ein möglicher zweiter Bauabschnitt wurde bereits vor acht Jahren festgelegt. Der neue Stellplatz für Pkw soll 20 Autos Platz bieten.

Beschlossen wird auch der Nachtrag zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtbetriebe. Dabei geht es um die Investitionskosten von 9,5 Millionen Euro für die geplante neue Dreifeldhalle im Ehlried.