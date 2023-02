Wohnmobil in Lorsch komplett abgebrannt

Lorsch. Nahezu komplett abgebrannt ist in der Nacht von Montag auf Dienstag ein auf einem Parkplatz an der Bensheimer Straße in Lorsch abgestelltes Wohnmobil. Nach Angaben der Polizei bemerkte ein Lkw-Fahrer, der ebenfalls dort geparkt hatte, das Feuer. Gegen 2 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert. Die Lorscher Feuerwehr löschte den Brand. Der Wert des nach Angaben der Polizei schon etwas älteren Fahrzeugs wird auf 5000 bis 10 000 Euro geschätzt. Personen kamen nicht zu Schaden. Der Halter hatte das Wohnmobil gegen 19 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt, berichtet die Polizei.

Schon am Nachmittag, gegen 16.45, war ein Großaufgebot der Lorscher Feuerwehr ausgerückt. Bei einer Alarmierung war ein Wohnungsbrand in der Zierkirschenstraße gemeldet worden. Es bestand der Verdacht, dass Menschenleben in Gefahr sind. Vor Ort stellte sich heraus, dass im Keller des Hauses ein defekter Trockner einen Brand ausgelöst hatte, der schnell gelöscht werden konnte. Nach einer Durchlüftung des Hauses konnten die Personen im Obergeschoss ihre Wohnungen eigenständig verlassen, berichtet die Lorscher Feuerwehr dazu. kel

