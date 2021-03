Der Lorscher Wochenmarkt wird in der kommenden Woche wegen Ostern einen Tag vorverlegt. Einkaufen kann man an den Ständen mit Obst, Gemüse, Blumen und Backwaren in der Innenstadt also am Gründonnerstag (1. April).

Der Wochenmarkt wird in Lorsch in der vorösterlichen Woche traditionell einen Tag vor den Karfreitag verlegt, erinnern Stadtverwaltung und Entwicklungsgesellschaft Lorsch

...