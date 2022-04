Lorsch. Leckereien für das Osteressen an den bevorstehenden Feiertagen, Eier zum Verstecken oder kleine Geschenkideen – all das findet man auf dem Lorscher Wochenmarkt, der in dieser Woche bereits am Gründonnerstag stattfindet. Am 14. Aprilbieten die Händler zwischen 8 und 13 Uhr ihre regionalen Produkte auf dem Markt am alten Rathaus an. red

