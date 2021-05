Wo Karolinger und Römer schipperten

Lorsch. Neue geoarchäologische Untersuchungen laufe an der Weschnitz. Das teilt das Landesamt für Denkmalpflege Hessen mit. In Zusammenarbeit mit der Universität Mainz und der Außenstelle Darmstadt der Hessen-Archäologie wird der historische Verlauf des Flusses erforscht. Bereits im September fanden mit der Uni Heidelberg erste Sondagen im Bereich der Wattenheimer Brücke statt.

AdUnit urban-intext1

Projektziel der drei Partner ist es, das Alter des heutigen Weschnitzverlaufes nachzuweisen und mögliche Veränderungen in römischer beziehungsweise in frühmittelalterlicher Zeit zu ermitteln. Bereits Anfang des Jahres hatten 30 Studierende aus Mainz – in Kleingruppen – östlich der Brücke weitere Geländearbeiten durchgeführt.

Zum einen wurde mit Elektroden einer Multi-Elektroden-Geoelektrik die elektrische Leitfähigkeit von Boden- und Sedimentschichten gemessen. Unterschiede in der Zusammensetzung des Untergrunds ergeben Unterschiede in der Leitfähigkeit, so dass sich auf diesem Wege der Aufbau des Untergrunds ohne Eingriffe abbilden lässt. Zum anderen wurden Bohrungen von fünf Zentimeter Durchmesser durchgeführt, mit deren Hilfe auch tiefere Schichten erfasst werden können.

Gleichzeitig konnten so Bohrkerne gewonnen werden, die den exakten Aufbau des Untergrunds an den Entnahmestellen zeigen. Diese Bohrkerne – geschützt in Plastikrohren – können nun unter Laborbedingungen analysiert und ausgewertet werden. Mit diesen Untersuchungen soll versucht werden, sich dem Verlauf der Weschnitz in römischer und karolingischer Zeit zu nähern.

AdUnit urban-intext2

„Dazu wurde der Bereich im Übergang der drei Gemeindegebiete Lorsch, Bensheim und Einhausen gewählt, da hier gute Voraussetzungen für die Beantwortung dieser Fragestellung bestehen“, heißt es von der Denkmalpflege. Gesucht werde dabei nach alten Gewässerrinnen, die in der Zeit der Römer und der Karolinger, den Gründern des Klosters Lorsch, genutzt wurden.

Säulen vom Felsenmeer

Dass die Weschnitz in beiden Zeiten als Wasserweg genutzt wurde, lässt der Abbau des Quarz-Diorits im 4. Jahrhundert nach Christus im Bereich des Felsenmeers bei Lautertal vermuten. Die dort gewonnenen, bis zu 27,5 Tonnen schweren Säulen wurden wohl über die Weschnitz abtransportiert und so über Rhein und Mosel bis nach Trier verschifft.

AdUnit urban-intext3

„Dazu mussten die Römer das Gewässer aber künstlich verändern - und eben diese Spuren werden nun aktuell gesucht“, erläutern die Forscher. Zudem liege das Kloster Lorsch als karolingische Gründung und bedeutendes Reichskloster sicher nicht ohne Grund an der Weschnitz. Denn auch im 8. Jahrhundert wurde der Fluss als Verkehrs- und Transportweg weiter genutzt.

AdUnit urban-intext4

Aktuell dauern die Auswertungen dieser Untersuchungen noch an. Die ersten vorliegenden Daten seien bereits „äußerst vielversprechend“, informiert das Landesamt für Denkmalpflege. So konnten bereits ältere Rinnen neben dem heutigen Verlauf der Weschnitz nachgewiesen werden, deren Datierung allerdings erst nach der vollständigen Analyse der gewonnenen Bohrkerne möglich ist.

Der heutige Verlauf des Flusses in diesem Bereich gehe damit auf ein künstlich angelegtes Gewässer zurück, das sicher „über die Jahrhunderte hinweg immer wieder erneuert und ausgebessert wurde“. red