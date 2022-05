Im März hatte der Vogelschutzverein zu einer vogelkundlichen Wanderung an der Weschnitz-Insel eingeladen. Jetzt folgte eine Vogelstimmentour an der Wattenheimer Brücke. Wieder hieß es für Interessierte: Früh raus aus den Federn und bloß nicht verschlafen. Treffpunkt war am Sonntagvormittag schon um 7 Uhr. Der Ausflug in die Natur aber lohnte sich. Die Frühaufsteher erlebten so jedenfalls alles

...