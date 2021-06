Wingerter pocht auf langen Tunnel

Lorsch. Sven Wingerter, Bundestagskandidat der SPD Bergstraße, war am vergangenen Dienstag zu Gast in Lorsch. In der Grillhütte der Klosterspatzen stellte er die Schwerpunkte seines Wahlprogramms vor und beantwortete Fragen der anwesenden Gäste.

Ein wichtiges Anliegen war den Teilnehmern das Thema Bahn-Neubautrasse. Was den geforderten bergmännischen Tunnel von Langwaden bis hinter Lorsch betrifft, betonte Wingerter: „Es darf kein Abweichen vom Konsens geben, die Region muss weiterhin geschlossen stehen. Ich erwarte, dass alle politischen Akteure im Kreis das genauso sehen und nicht zu faulen Kompromissen bereit sind. Wir brauchen den bergmännischen Tunnel, dafür werde ich mich als Abgeordneter klar einsetzen. In letzter Konsequenz entscheidet der Bund.“

Der Bergsträßer SPD-Bundestagskandidat ging auch auf die bestehende Wohnraumproblematik in Lorsch und im Bund ein. „Es kann nicht sein, dass mehr als ein Drittel des Einkommens für die Miete draufgeht. Hier liegt es an uns, Losungsansätze zu finden.“ Wingerter hatte sich nach eigenen Angaben bereits Anfang April nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Berliner Mietendeckel für einen bundesweiten Mietendeckel ausgesprochen. Beim Thema Wohnen kritisierte Wingerter auch den Bergsträßer CDU-Bundestagskandidaten Michael Meister: Dieser sei „stolz auf die Klage gegen den Mietendeckel, macht selbst aber keine Vorschläge für bezahlbaren Wohnraum und wie Mieten endlich wieder bezahlbar werden.“

Auch die zukünftige Versiegelung von Flächen infolge neuer Wohngebiete in Lorsch war ein Thema. Nur durch eine verstärkte Innenstadtverdichtung kann man nach Einschätzung von Wingerter verhindern, dass in Zukunft „jeder Acker“ bebaut werden müsse, wie auch ein Besucher der Veranstaltung anmerkte.

Ein weiteres Thema war die Kinderbetreuung. „Es braucht endlich kostenlose Kitas – frühkindliche Bildung darf nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängig sein“, forderte Sven Wingerter. Mit dem Gute-Kita-Gesetz habe die SPD durchgesetzt, dass 5,5 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt werden. Neben Investitionen für den Ausbau der Kita-Plätze und damit verbunden auch der Einstellung von Erzieherinnen und Erziehern sei ursprünglich auch vorgesehen gewesen, aus diesen Mitteln kostenlose Kita-Plätze zu ermöglichen. Dies sei letztlich jedoch an der Union gescheitert, sagte Sven Wingerter. red