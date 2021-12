Wer den PC überwiegend für private Zwecke nutzen will, hat in einem Nachmittagskurs der Kreisvolkshochschule in Lorsch die Möglichkeit, sich in moderatem Tempo mit dem PC und dem Betriebssystem Windows 10 vertraut zu machen.

Vorgestellt werden das Gerät an sich, die Kacheloberfläche von Windows 10 sowie die integrierten Windows-Anwendungen und Apps. Auch der Umgang mit Tastatur, Maus

...