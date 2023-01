Wie Schlittschuhe aus Knochen gebaut wurden

Lorsch. Am kommenden Sonntag, 22. Januar, öffnet das Freilichtlabor Lauresham von 10 bis 17 Uhr, zum ersten zum ersten Thementag dieses Jahres. Unter dem Titel „Winter in Lauresham“ warten auf die Besucher zahlreiche Aktionen. Anschaulich vermittelt wird, wie die Menschen des Frühen Mittelalters die kalte Jahreszeit erlebten, wie sie ihre Häuser isolierten, Nahrungsmittel konservierten und welchen Arbeiten sie in den kalten und dunklen Monaten nachgingen. In den Wohnhäusern des Herrenhofes lodern prasselnde Herdfeuer, es wird gekocht, erzählt und gearbeitet.

Die Wissenschaftler vor Ort lassen sich über die Schulter schauen, wenn sie in einem der Vorratshäuser mit dem Räuchern experimentieren, einer der bis heute gebräuchlichen Methoden, um Nahrung haltbar zu machen. Neben der Arbeit kam im 9. Jahrhundert auch das Vergnügen nicht zu kurz, und so wird auch gezeigt, wie damals „Schlittschuhe“ aus Knochen hergestellt und verwendet wurden. Zum Aufwärmen werden im Museumszentrum heiße Getränke und Kuchen angeboten.

Der Eintritt kostet 7 Euro pro Person (ermäßigt 5 Euro). Das Familienticket (2 Erwachsene und max. 4 Kinder) kostet 16,50 Euro.

Nächste Programmpunkte sind am 11. Februar von 18 bis 22 Uhr „Lauresham bei Nacht“ und der Saisonstart mit Frühlingsfest am 5. März von 10 bis 17 Uhr. red