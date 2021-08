Präsentationen sind fester Bestandteil des Unterrichts in den oberen Klassen. Eine Präsentation punktet durch logischen Aufbau, fundierte Inhalte, ansprechendes Format und den Auftritt, heißt es in einer Information der Kreisvolkshochschule in Lorsch. In einem neuen Kurs „Ansprechende Präsentationen“ der Kreisvolkshochschule lernen die Teilnehmer, wie Präsentationen

...