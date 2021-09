Wie Pflegekräfte Überforderung vermeiden

Lorsch. Arbeit in der Pflege ist eine Herausforderung. Wer nicht abschalten kann, gerät in Gefahr, Burnout zu bekommen und berufsunfähig zu werden. In einem Kurs der Kreisvolkshochschule werden leicht umsetzbare Strategien aufgezeigt, um sich vor Überforderung zu schützen und Freude am Beruf zu behalten. Der Kurs läuft am Samstag, 9. Oktober, von 9 bis 16 Uhr im Schulungszentrum Lorsch in kleiner Gruppe mit 3G-Regelung. Dozent ist Dr. Olaf Stoffel, ehemaliger Lehrer für Pflegekräfte an der Helen-Keller-Schule Weinheim. Anmeldung unter www.kvhs-bergstrasse.de oder telefonisch unter 06251/172960. red

