Wie man Balkonkästen richtig bepflanzt

Lorsch. Balkonkästen sind leicht zu bepflanzen und fast überall einsetzbar. Bei einem Vortrag der Kreisvolkshochschule Bergstraße erhalten die Zuhörer zunächst Grundwissen über Düngung, Bewässerung, Substrate, passende Gefäße und geeignete Standorte für verschiedene Pflanzen. Ein besonderes Augenmerk gilt den Blumen, die von Bienen und anderen Insekten gern besucht werden. Der Vortrag findet am Donnerstag, 10. März 2022, von 19 bis 20.30 Uhr in Lorsch, im KVHS-Schulungszentrum, in der Römerstraße 16 statt. Anmeldung telefonisch unter 06251/17296-0 oder über www.kvhs-bergstrasse.de. red

