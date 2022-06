Im Gegensatz zu Spanien, das nach wie vor zu den Ländern mit den meisten Organspenden in Europa zählt, dümpelt Deutschland immer noch am unteren Ende der europäischen Skala. In Zahlen ausgedrückt: Die 2020 bundesweit erfolgten 913 Organspenden entsprechen 10,9 Organspenden je eine Million Einwohner, in Spanien lag der Wert über dreimal so hoch bei 38,0 Organspenden.

Seit Jahren bemüht

...