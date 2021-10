Wie ein Schottergarten zurückgebaut werden kann

Lorsch. Schottergärten sind zunehmend in die Kritik geraten. Was als beliebte, weil pflegeleichte Gartengestaltung in Mode gekommen war, gilt heutzutage als nachgerade umweltfeindlich. Vögel finden in Schottergärten keine Nahrung, Insekten keinen Unterschlupf, der Schotter lädt sich unverhältnismäßig mit Hitze auf, die zur Unkrautvermeidung zumeist unterlegte Plastikfolie versiegelt den Boden, das Regenwassers läuft nicht ab.

In vielen Städten und Gemeinden, so auch in Lorsch und Einhausen, hatten sich zuletzt die Kommunalpolitiker des Themas angenommen und Wege gesucht, gegen die Steinwüsten vorzugehen. Die Stadt Lorsch will Anreize schaffen, Schottergärten wieder rückzubauen und die Natur in die (Vor-)Gärten zurückzuholen.

Wie das in der Praxis am besten funktioniert, kann man am 19. November um 19 Uhr bei einem Vortragsabend der Stadt Lorsch in Kooperation mit der Kreisvolkshochschule im KVHS- Schulungszentrum (Römerstraße 16, Lorsch) erfahren. Referent ist der Gärtnermeister Thomas Hilsdorf.

Der Vortrag ist Teil des Zehn-Punkte-Anreizprogrammes der Stadt Lorsch „Grüne Gartengestaltung“. Ziel ist es, die Zahl der Schottergärten zu minimieren und für mehr „Grün“ in der Stadt zu sorgen. Deshalb ist der Vortrag (Eintritt 7 Euro) für Lorscher Bürger kostenlos zu besuchen. red

