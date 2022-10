Zum 150. Geburtstag des ehemaligen Lorscher Pfarrers Johannes Heinrich Heinstadt hatte der Heimat- und Kulturverein am Freitag in den Paul-Schnitzer-Saal eingeladen. In einem zweistündigen Vortrag in Erinnerung an den 1946 zum Ehrenbürger der Stadt Lorsch ernannten Geistlichen, richtete Vorsitzender Thilo Figaj die Aufmerksamkeit auch auf das seelsorgerische Wirken.

Der politische

...