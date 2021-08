Westernreitturnier am Wochenende

Lorsch. Der Reitverein Lorsch (RVL) veranstaltet, gemeinsam mit der Europäischen Western Union (EWU) Rheinland Pfalz, am kommenden Wochenende (27. bis 29. August) ein Westernreitturnier. Es zählt gleichzeitig als letztes Qualifikations-Turnier für die Deutsche Meisterschaft, die 14 Tage später in Kreuth stattfindet.

Das Westernreiten hat seinen Ursprung in Amerika, wo die Cowboys bis zu 16 Stunden im Sattel saßen. Dazu benötigten sie ein Pferd, das diese Anstrengung aushielt. Man musste einhändig reiten, weil die Cowboys eine Hand brauchten, um das Lasso zu halten und zu werfen. Die Reiter sitzen bei den verschiedenen Aufgaben im Sattel, gekleidet wie die Cowboys.

Schirmherr ist der Landtagsabgeordnete Alexander Bauer. Er wird am Sonntag zwischen 10.30 und 12.30 Uhr die Siegerehrungen vornehmen. Bereits am Samstag wird der Bergsträßer Bundestagsabgeordnete Michael Meister zwischen 11 und 13 Uhr ebenfalls Sieger ehren. Die Teilnehmer des Turniers werden in ihren Outfits ebenso ein Blickpunkt sein, wie ihre Pferde, die mit ihren Wendemanövern, Stopps und ihrer Geschicklichkeit die Zuschauer sicherlich staunen lassen.

Wegen der bestehenden Corona-Beschränkungen wurde mit dem Ordnungsamt Lorsch ein Corona Konzept für das Turnierwochenende abgestimmt. ml

