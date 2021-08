Neben Ranchfeeling lag auch der Hauch von Freiheit und Abenteuer in der Luft. Überall sah man Reiter und Reiterinnen im Westernoutfit, teils ziemlich glitzernd. Der Reitverein Lorsch bot den mehr als 180 angemeldeten Teams wie auch Gästen im Rahmen des Westernreitens alles, was ein solches Turnier ausmachen sollte. Die Teams reisten aus den verschiedensten Bundesländern an. Die weiteste

...