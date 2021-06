Die Berichterstattung über den Verkauf der bunten Holzfiguren, die von den Beschäftigten der Behindertenwerkstatt in Lorsch ausgesägt und von Kindern bemalt worden waren, hat bei der Behindertenhilfe Bergstraße (bhb) zu einer erhöhten Nachfrage geführt. Die bhb weist jedoch darauf hin, dass sich das Ladengeschäft „IdeenReich“ in der Darmstädter Straße 150 in Bensheim befindet. „Unsere

...