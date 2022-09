Der Partnerschaftsverein setzt seine Tagestouren in europäische Städte fort. Im Mai besuchten Lorscher die Europastadt Straßburg und nahmen an einer spannenden Sitzung des Europäischen Parlaments teil. Nun steht der Besuch einer weiteren Europastadt an: Luxemburg, Weltkulturerbe der Unesco. Am 6. Oktober startet der Reisebus um 8 Uhr am Karolingerplatz zur dreistündigen Fahrt.

