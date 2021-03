Seit nunmehr sechs Jahren wurde der Haushalt unserer lebenswerten Gemeinde ausgeglichen. Dennoch gibt es immer wieder eine Partei, die den Haushalt aus rein parteipolitischen Gründen abgelehnt hat. Ablehnung ist keine konstruktive Zusammenarbeit – wir alle sollten in einer Gemeinde wie Einhausen erwarten können, dass sich sämtliche Parteien an einen Tisch setzen, konstruktiv – in der Sache hart, aber fair diskutierend – aber auf jeden Fall zum Allgemeinwohl der Gemeinde ihre Entscheidungen fällen!

Wir haben in den vergangenen Jahren eine hervorragende Entwicklung in Einhausen erlebt. Angefangen mit der Weschnitzrenaturierung, eine bedarfsgerechte Wohnraumschaffung für ältere Menschen und einem sehr modernen Altenwohnheim, die Renovierung der Sporthalle mit Photovoltaikanlage, der dringend erforderliche Neubau der Mehrzweckhalle sowie die Wohnraumbeschaffung durch das Neubaugebiet im Knippel.

Künftige Projekte, wie der Neubau zweier Kitas, die dringend erforderliche Sanierung des Bürgerhauses und ein neuer Schulsteg wurden ebenfalls im aktuellen Haushalt abgelehnt. Zur Erinnerung: wer einen Haushalt ablehnt, lehnt alle darin enthaltenen Positionen ab!

Auch die Sanierung bzw. den Umbau des Feuerwehrhauses hat die Gemeinde in naher Zukunft ebenfalls auf der Agenda. Im Bürgerhaus finden insgesamt 1200 Veranstaltungen im Jahr statt – wo bitteschön, sollen diese denn hin verlagert werden? Die Sporthalle und die Mehrzweckhalle können diese Veranstaltungen nicht zusätzlich abdecken. Dies geht wahrscheinlich nur übergangsweise – mit Einschränkungen für alle – für den Zeitraum der Sanierung.

Vorausschau wichtig

Die Gemeinde Einhausen hat in den letzten Jahren mit Eindruck unter Beweis gestellt, dass man bei einer gewissen Hartnäckigkeit an ausreichend Fördergelder herankommt – warum sollte sich daran etwas ändern? Allein schon die Ablehnung eines Förderantrages ist grob fahrlässig – weiß doch jeder gesunde Menschenverstand, dass Anträge auf Fördermittel einen sehr langen Vorlauf haben. Wir erwarten von der Kommunalpolitik kein kleinbürgerliches Denken, sondern eine gewisse Vorausschau auf das große Ganze!

Warum nicht das alte Sparkassengebäude, welches energetisch sowieso eine Katastrophe ist, abreißen – einen Neubau erstellen, um durch die neu gewonnenen Zero-Praxen mit einem erweiterten Ärztehaus die gesundheitliche Versorgung in Einhausen sicher zu stellen. Parkplätze wären reichlich vorhanden. Der Marktplatz 12 kann hervorragend genutzt werden für ein neues Eiscafé mit Außensitzplätzen – so wird ein „Zubetonieren“ verhindert.

Die Gemeinde Einhausen könnte sich auch in naher Zukunft um die Immobilie „Zum Engel“ bemühen – eine Renovierung mit Erhalt eines Restaurants, eines großen Saales für Festivitäten und eines Biergartens wäre sicherlich ein Traum für uns alle.

Wer weiß, vielleicht ergibt sich dadurch eine verkehrsberuhigte Innendorflage zum Verweilen mit Anbindung eines Radweges in Nord-Süd-Richtung und genügend Platz, um auch ein Fahrrad abzustellen.

Wer nur ablehnt und kritisiert, übernimmt keine Verantwortung und bringt unsere liebenswerte Gemeinde nicht voran! Sowohl in der Bundespolitik, aber erst recht in der Kommunalpolitik geht mir persönlich dieser Parteienklüngel gehörig gegen den Strich – ich weiß zumindest, welche Partei ich nicht wählen werde!

Oliver Lampe

Einhausen