Lorsch. Auch wenn wegen der Corona-Beschränkungen dem Lorscher Obst- und Gartenbauverein die Hände gebunden sind, so will der Vorstand doch den Mitgliedern und Gartenfreunden Hinweise geben, was sie jetzt im Frühjahr machen sollten. Dazu gehört unter anderem der Schnitt von Bäumen im Garten oder auf einem gepachteten Rodstück. Dabei hilft die Erkenntnis von Norbert Feldmeier, Baumfachwart und Ehrenvorsitzender des Obst- und Gartenbauvereins. „Der Winterschnitt regt das Wachstum an, der Sommerschnitt dient der Erhaltung des Baumes“, weiß er.

Wenn jetzt die Frostperiode zu Ende geht, könne mit einem Baumschnitt begonnen werden, weil die Bäume noch keine Flüssigkeit aus den Wurzeln gezogen haben. Die nächtliche Kälte habe bisher das Wachstum zurückgehalten. Es gelte der Grundsatz, Steinobst wie Apfel, Birne, Pflaume zwischen Januar und März zu beschneiden. Es dürfe nicht kälter sein als vier Grad Minus. Ein zu später Schnitt könne dazu führen, dass ein Baum nicht richtig austreibe und nur wenig Früchte hervorbringe. Die frostempfindlichen Kirschen, Pfirsiche und Aprikosen sollten erst nach der Frostperiode frühestens im März an der Reihe sein.

Norbert Feldmeier zeigt, wie Äste abzuschneiden sind. © Weinbach

Hecken, auch Rosen, die aus der Form geraten sind, können ab März kräftig bis aufs Holz zurückgeschnitten werden. Sie treiben schnell wieder aus und wachsen wieder dichter und gleichmäßiger. In Zeitschriften des Obst- und Gartenbaus ist zu lesen, dass Hecken wichtige Gestaltungselemente im Garten sind. „Sie gliedern und strukturieren die Freifläche. Sie schützen vor Wind und sie gewähren Blickschutz“.

„Auch wenn der Verein in diesem Jahr wegen der Corona-Beschränkungen die Bevölkerung nicht zu seinem traditionellen Schnittkurs auf das Gelände im Schnabelseck einladen darf, bleibt es den Gartenbesitzern unbenommen, im heimischen Garten die Obstbäume zu beschneiden“, erklärt Lorschs Vereinsvorsitzender Bernhard Vonderheid. Es gelte das Motto: „Ein Schnitt muss so erfolgen, dass Licht, Luft und Sonne die Baumkrone durchdringen und auch Vögel durchfliegen können“.

Beim Abschneiden der Äste ist zudem auf Knospen zu achten. Blattknospen sind klein, Blütenknospen sind groß. Einjährige Triebe tragen selten Früchte, zwei- bis dreijährige aber fast immer. Steil nach oben wachsende Triebe müssen ebenso abgeschnitten werden wie dürre Zweige oder solche ohne Knospen.

Es gehöre Mut dazu, einen Baum zu beschneiden. Einem älteren Baum könne es nicht schaden, ihn kräftig zu beschneiden, wenn notwendig mit einer starken Astschere oder auch einer Motorsäge. Notwendig seien einwandfreie Werkzeuge. Die Stämme der Bäume sollten auf Schäden untersucht werden. Am Stamm wachsende Äste sollte man abreißen. Gartenfreunde müssten genau hinschauen, um zu erkennen, was sie abschneiden dürften und was sie erhalten müssten, um der Krone eines Baumes ein „Gesicht“ zu lassen. ml