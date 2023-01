Mit Entsetzen in der Stimme meldete sich dieser Tage ein Lorscher telefonisch in der Redaktion des Bergsträßer Anzeigers. Gibt es in Lorsch eine „Rattenplage“? So fragte der Anrufer und wollte seine Frage selbst offenbar eher rhetorisch gestellt verstanden wissen. Einigermaßen fassungslos erzählte er jedenfalls, dass ihm und seiner Lebenspartnerin – nicht zum ersten Mal – Ratten auf Lorscher

...