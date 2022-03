Wenn die Lorscherin Lena Sonnabend sprintet, holt sie so schnell keiner ein

Lorsch. Wer Lena Sonnabend beim Training besucht, wüsste nicht sofort, in welcher Sportart sie hochklassige Titel holt. Montagabends kann man die 17-Jährige zum Beispiel beim Basketball in der Siemens-Halle sehen. Ballsportarten begeistern sie allerdings überhaupt nicht, gibt die Gymnasiastin auf Nachfrage gerne zu. Als Aufwärmtraining aber akzeptiert sie diese – und auch die zahlreichen Sprung- und Stabilitätsübungen wie etwa Liegestützen, die im Anschluss für sie folgen. Ein Ass ist Lena Sonnabend auf der Laufbahn. Wegen herausragender Leistungen ist die ausgezeichnete Leichtathletin jetzt erneut für die Wahl zur Sportlerin des Jahres der Stadt Lorsch nominiert.

Wenn Lena Sonnabend startet, holt sie so schnell keiner ein. Die 200-Meter-Sprintstrecke hat sie im vorigen Jahr in 25,69 Sekunden geschafft. Mit ihrem Rekordtempo ist die Lorscherin Vize-Hessenmeisterin in ihrer Altersklasse geworden. Einen vierten Platz belegte sie bei der Hessenmeisterschaft zudem auf der Kurzstrecke über 100 Meter. Einen fünften Platz hat sich die vielseitige Sportlerin, die für den Leichtathletikclub Olympia Lorsch (LCO) antritt, noch dazu im Weitsprung erkämpft. Im Kugelstoßen ist sie im Vorjahr Kreismeisterin geworden.

Solche Erfolge kommen natürlich nicht von ungefähr. Lena Sonnabend trainiert dafür regelmäßig jede Woche an vier Terminen, derzeit abwechselnd in der Halle und auf dem Sportplatz. Bei vielen Trainingseinheiten wird sie von ihren Eltern oder ihrer Schwester begleitet. Denn Freude an der Leichtathletik verbindet die gesamte Familie. Ihre Mutter Kerstin Sonnabend und ihre jüngere Schwester Yasmin warten nicht am Rand, sondern trainieren mit, denn sie sind gleichfalls Leistungsträgerinnen für den LCO. Vater Jürgen Sonnabend, einst erfolgreicher Mehrkämpfer, coacht seine Tochter – und das bereits seit Jahren. Seit längerer Zeit schon leitet er den sportlichen Leichtathletik-Nachwuchs an, und damit auch Lena Sonnabend, die nicht erst in jüngster Zeit mit ihren Siegen für Aufmerksamkeit sorgt. Vor zwei Jahren war die Schülerin, die das Goethe-Gymnasium besucht und in diesem Jahr Abitur machen wird, schon einmal für die Wahl zur Sportlerin des Jahres nominiert. Damals hatte sie die Südhessische Meisterschaft im Vierkampf ihrer Altersklasse gewonnen.

Arbeit an der Wingertsbergschule

Mathe und Chemie sind die Lieblingsfächer der sportlichen jungen Frau, die nach dem baldigen Schulabschluss zunächst ein Freiwilliges Soziales Jahr absolvieren will. Die Lorscher Wingertsbergschule hat sie sich dafür ausgesucht. Gefällt ihr die Arbeit, dann kann sie sich vorstellen, ein Studium für das Grundschullehramt aufzunehmen. Nicht ausgeschlossen ist aber auch, dass sie sich fürs Lehramt an Gymnasien entscheidet. Mathe-Nachhilfe für Neuntklässler gibt sie bereits. Für die Interessen junger Leute engagiert sie sich in ihrer Freizeit zudem als Mitglied des Lorscher Jugendrats.

Wegen Corona gab es für die Leichtathleten weniger Wettkämpfe, bei denen sie ihr Können hätten beweisen dürfen. Sogar der bei den LCO-Sportlern beliebte Aufenthalt in Italien fiel zwei Jahre lang aus. „Ich freue mich“, sagt Lena Sonnabend, als sie erzählt, dass die gemeinsame Fahrt in den kommenden Osterferien nach langer Pause jetzt wohl wieder durchgeführt werden kann. In Rimini steht für die Leichtathletin dann natürlich kein typischer entspannter Strandurlaub an, sondern ein forderndes Trainingslager.

Die nächsten Meisterschaften hat die Athletin schließlich bereits im Blick. Mitte Mai will sie bei den Kreismeisterschaften in Lorsch ein gutes Ergebnis abliefern, auch bei den Hessen- und den Süddeutschen Meisterschaften will Lena Sonnabend vorne mit dabei sein. Wenn es ganz gut läuft, sie ihre Zeiten weiter verbessert, ist auch die Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft drin.

Das hält auch ihr Trainer für möglich. Bei den jüngsten Wettkämpfen hat es Lena Sonnabend stets in den Kreis der zehn Besten in Hessen geschafft. Eine Aufnahme in den Hessen-Kader ist für das Leichtathletik-Talent ebenfalls ein Ziel. Mit einem durchdachten Training arbeitet die U20-Sportlerin daran, noch ein paar Hundertstel schneller zu werden. Auch Kraftübungen mit der Hantelstange helfen, wenn man die Sprintermuskulatur trainieren und die Konkurrenz auf der Bahn abhängen will. In der Halle nutzt der LCO-Nachwuchs gern auch die Ringe und Seile, um die Fitness zu verbessern. Abseits vom Sportplatz ist er nahe der Autobahnbrücke manchmal bei Waldläufen mit Bergauf- und Bergab-Tempoläufen zu sehen.

Kaltsporthalle vorgesehen

„Training soll nicht langweilig sein“, weiß Jürgen Sonnabend. Die Sportler freuen sich, bald auch eine Kaltsporthalle mit Tartanbelag zu haben. Das minimal ausgestattete Gebäude – ohne Heizung und Umkleiden – soll spätestens dann stehen, wenn die Siemens-Halle wegen Sanierung nicht nutzbar ist.

