„Cool“, meinte ein junges Paar in der Römerstraße, das am frühen Mittwochabend eine lange Menschenschlange an sich vorbeiziehen sah. Manches Mal haben die beiden Lorscher selbst schon teilgenommen an einem der „Spaziergänge“, die seit Ende Dezember regelmäßig in Lorsch stattfinden. Dieses Mal hatten sie keine Zeit fürs Mitlaufen und schauten sich den Zug nur kurz als Passanten an.

...