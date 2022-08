Bei der jüngsten Blutspendeaktion in der Lorscher Siemens-Sporthalle hielt sich der Andrang in Grenzen. Das Lorscher Rote Kreuz hatte auf Bitten der Blutspende-Zentrale Baden-Württemberg/Hessen einen Zusatztermin eingeschoben. Gerade in den Sommermonaten fehlt es an lebensrettenden Blutkonserven.

Doch es hatten sich nicht so viele Menschen digital angemeldet wie normalerweise.

...