Lorsch. 145 000 Hektoliter Bier würden in den beiden Brauhäusern im Ried jedes Jahr produziert, hieß es in unserer gestrigen Ausgabe, Bezug nehmend auf eine Information der Familie. So groß ist der Bierdurst aber nicht. Korrekt sind 145 000 Liter. Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen. sch

